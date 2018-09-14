Lazard Global Equity Income
LGEIFCHL:CN
7.90
CAD
0.04
0.45%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.76 - 8.84
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-1.74%
前日終値
7.86
52週レンジ
7.76 - 8.84
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
7.8984
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
105.573
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.042
直近配当利回り（税込）
6.38%
ファンドマネージャ
PATRICK RYAN / ANDREW D LACEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ETN:US
ｲｰﾄﾝ
|44.20 千
|4.79 百万
|4.54
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|76.52 千
|4.77 百万
|4.52
|
PFE:US
ファイザー
|86.25 千
|4.67 百万
|4.42
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|83.65 千
|3.61 百万
|3.42
|
FP:FP
トタル
|44.03 千
|3.60 百万
|3.41
|
1288:HK
中国農業銀行
|5.19 百万
|3.28 百万
|3.11
|
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|30.36 千
|3.16 百万
|3.00
|
PEGI:US
ﾊﾟﾀｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|112.98 千
|3.00 百万
|2.84
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|51.05 千
|2.97 百万
|2.81
|
BXMT:US
ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ･ﾓｰｹﾞｰｼﾞ･ﾄﾗｽﾄ
|64.48 千
|2.87 百万
|2.71
企業概要
Lazard Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is income and capital growth. The fund invests in dividend yielding companies. The Fund will seek to invest in high-yielding equity securities focused on total return and not purely dividend yield.
住所Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号1-888-861-9998
Webサイトwww.bridgehousecanada.com