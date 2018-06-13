Lazard Global Equity Income
LGEIFBHB:CN
8.07
CAD
0.05
0.63%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.92 - 8.84
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-1.16%
前日終値
8.12
52週レンジ
7.92 - 8.84
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
8.073
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
107.774
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.042
直近配当利回り（税込）
6.24%
ファンドマネージャ
PATRICK RYAN / ANDREW D LACEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PFE:US
ファイザー
|102.95 千
|4.79 百万
|4.44
|
ETN:US
ｲｰﾄﾝ
|44.20 千
|4.39 百万
|4.07
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|76.52 千
|4.23 百万
|3.93
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|83.65 千
|3.87 百万
|3.59
|
FP:FP
トタル
|44.03 千
|3.47 百万
|3.22
|
1288:HK
中国農業銀行
|5.19 百万
|3.45 百万
|3.20
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|45.06 千
|3.29 百万
|3.05
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|51.05 千
|2.84 百万
|2.64
|
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|25.77 千
|2.81 百万
|2.61
|
PEGI:US
ﾊﾟﾀｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|112.98 千
|2.72 百万
|2.52
企業概要
Lazard Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is income and capital growth. The fund invests in dividend yielding companies. The Fund will seek to invest in high-yielding equity securities focused on total return and not purely dividend yield.
住所Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号1-888-861-9998
Webサイトwww.bridgehousecanada.com