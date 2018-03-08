ｻﾝﾃﾞｨ･ﾚｲｸ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ
LGDRF:US
OTC US
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USD
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更新日時 2018/03/08
出来高
1,000
前日終値
0.05
52週レンジ
0.03 - 0.07
出来高
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前日終値
0.05
52週レンジ
0.03 - 0.07
年初来リターン
18.27%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
4.646
発行済株式数 (百万)
94.428
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
サンディ・レイク・ゴールド（Sandy Lake Gold Inc.）は鉱業会社。金やその他金属の探査及び生産に従事。
住所36 Toronto Street
Suite 1000
Toronto, ON M5C 2C5
Canada
電話番号1-416-848-7744
Webサイト
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