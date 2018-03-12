ﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾎﾞ
LGDNBXI:LN
59.69
GBp
0.14
0.24%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
59.55 - 62.57
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-0.09%
前日終値
59.55
52週レンジ
59.55 - 62.57
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
59.69
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
434.852
設定日
04/30/2007
直近配当額 ( 03/06/2018)
0.922762
直近配当利回り（税込）
6.18%
ファンドマネージャ
SHAHZADA OMAR SAEED
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TUH8:COM
|2.84 千
|427.47 百万
|59.39
|
IKH8:COM
|0.02
|190.66 百万
|26.49
|
LEGHIRI:LN
ﾘｰｶﾞﾙ&ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾄﾗｽﾄ
|79.87 百万
|40.82 百万
|5.67
|
EJ807144:COR
|19.00 千
|17.25 百万
|2.40
|
LW138404:COR
|16.00 千
|14.78 百万
|2.05
|
RXH8:COM
|90.00
|12.59 百万
|1.75
|
AN750624:COR
|10.50 千
|7.91 百万
|1.10
|
AM076089:COR
|10.00 千
|7.53 百万
|1.05
|
AO338004:COR
|10.00 千
|7.35 百万
|1.02
|
AP760838:COR
|7.75 千
|6.90 百万
|0.96
企業概要
リーガル・アンド・ジェネラル・ダイナミック・ボンド・トラスト（Legal & General Dynamic Bond Trust）は英国籍の投資信託。主に固定・変動利付証券に投資し、トータルリターンの獲得を目指す。
住所Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号-
Webサイトwww.legalandgeneralgroup.com