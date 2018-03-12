ﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾎﾞ

LGDNBAA:LN
89.69
GBp
0.21
0.23%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
87.00 - 91.33
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
89.48
52週レンジ
87.00 - 91.33
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
89.69
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
434.852
設定日
04/30/2007
直近配当額 ( 03/06/2018)
1.2784
直近配当利回り（税込）
5.70%
ファンドマネージャ
SHAHZADA OMAR SAEED
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TUH8:COM
2.84 千 427.47 百万 59.39
IKH8:COM
0.02 190.66 百万 26.49
LEGHIRI:LN
ﾘｰｶﾞﾙ&ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾄﾗｽﾄ
79.87 百万 40.82 百万 5.67
EJ807144:COR
19.00 千 17.25 百万 2.40
LW138404:COR
16.00 千 14.78 百万 2.05
RXH8:COM
90.00 12.59 百万 1.75
AN750624:COR
10.50 千 7.91 百万 1.10
AM076089:COR
10.00 千 7.53 百万 1.05
AO338004:COR
10.00 千 7.35 百万 1.02
AP760838:COR
7.75 千 6.90 百万 0.96
企業概要
リーガル・アンド・ジェネラル・ダイナミック・ボンド・トラスト（Legal & General Dynamic Bond Trust）は英国籍の投資信託。主に固定・変動利付証券に投資し、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-
Webサイト
www.legalandgeneralgroup.com