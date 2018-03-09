Votorantim FI Legacy Soberan
LGCTSOB:BZ
1.34
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.34
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
1.16%
前日終値
1.34
52週レンジ
1.23 - 1.34
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1.336677
資産総額 (百万 BRL) ( 03/09/2018)
290.001
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AQ608477:COR
|4.30 千
|40.32 百万
|14.19
|
LW810668:COR
|2.77 千
|25.98 百万
|9.14
|
AL933131:COR
|2.50 千
|23.44 百万
|8.25
|
AO355335:COR
|2.20 千
|20.63 百万
|7.26
|
EK690488:COR
|1.70 千
|15.94 百万
|5.61
|
EK904757:COR
|1.10 千
|10.30 百万
|3.62
企業概要
Votorantim FI Legacy Soberano RF Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-5185-1603
Webサイトwww.vam.com.br