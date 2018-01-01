ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]

LGCLF:US
OTC US
の価格がありません LGCLF:US
USD
出来高
0
前日終値
280.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
280.00
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (KRW) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
70.592
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.99%
セクター
Materials
業種
Chemicals
産業サブグループ
Basic & Diversified Chemicals

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ] (LG Chem Ltd.) は石油化学会社。石油化学製品、プラスチック 樹脂、エンジニアリングプラスチックなどを製造。工業原料、電子材料も手掛ける。
住所
LG Twin Towers, 128 Yeoui-daer
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3773-0981
Webサイト
www.lgchem.com

役員

取締役

  • Park Jin-Soo
    Co-Vice Chairman/CEO/Rep Director
  • Koo Bon-Joon
    Co-Vice Chairman
  • Jung Ho-Young
    President/CFO
  • Kim Myung-Hwan
    President
  • Son Ok-Dong
    President
もっと見る