ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]
LGCLF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
280.00
出来高
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前日終値
280.00
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (KRW) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
70.592
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.99%
セクター
Materials
業種
Chemicals
産業サブグループ
Basic & Diversified Chemicals
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企業概要
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ] (LG Chem Ltd.) は石油化学会社。石油化学製品、プラスチック 樹脂、エンジニアリングプラスチックなどを製造。工業原料、電子材料も手掛ける。
住所LG Twin Towers, 128 Yeoui-daer
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号82-2-3773-0981
Webサイトwww.lgchem.com