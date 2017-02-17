ﾘｰｶﾞﾙ&ｾﾞﾈﾗﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
LGCBMJA:LN
Pending Listing
JPY
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 06/02/2014)
1.537
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANTON ESER / JULIEN HOUDAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
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手数料
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信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
リーガル&ゼネラル・インベストメント・マネジメント・ファンドICVC-グローバル社債ファンド（Legal & General Investment Management Fund ICVC - Global Corporate Bond Fund）は、英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるリターンの提供を目指す。債券、その他の固定または変動利付債務証券、短期債務証券など、さまざまな米ドル、ユーロ、英ポンド建て固定金利商品に投資する。
住所Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号-
Webサイトwww.legalandgeneralgroup.com