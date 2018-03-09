DNCA Invest - Global Leaders
LGBLBCE:LX
185.24
EUR
1.09
0.59%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
172.41 - 191.32
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
0.16%
前日終値
184.15
52週レンジ
172.41 - 191.32
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
185.24
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
338.328
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
RAJESH VARMA / YINGYING WU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.59%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EUR:CUR
ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ
|22.24 千
|22.24 百万
|8.87
|
NATCTIC:FP
ﾅﾃｨｸｼｽ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾅﾃｨｸｼｽ･ﾄ
|170.00
|17.67 百万
|7.05
|
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
|16.52 千
|14.49 百万
|5.78
|
IFX:GR
ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|300.00 千
|5.55 百万
|2.21
|
CLSAG22N:IN
Varun Beverages Ltd
|750.00 千
|5.44 百万
|2.17
|
THULE:SS
ｽｰﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|330.00 千
|5.42 百万
|2.16
|
RCF:FP
ﾃﾚﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
|48.00 千
|5.38 百万
|2.15
|
NOVOB:DC
ノボ･ノルディスク
|140.00 千
|5.25 百万
|2.09
|
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|44.00 千
|5.16 百万
|2.06
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|165.00 千
|5.06 百万
|2.02
企業概要
DNCA Invest - Global Leaders is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI All Countries World Index over the recommended investment period. The Fund aims to invest in companies considered to be the "pillars" or "leaders" of the global economy. The Fund will invest 60-100% in equities and 0-40% in debt.
住所DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.dncafinance.lu