LGT債券ﾌｧﾝﾄﾞ･ｴﾏ
LGBEMCU:LE
1,082.40
USD
3.53
0.33%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
944.13 - 1,102.41
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
2.86%
前日終値
1,078.87
52週レンジ
944.13 - 1,102.41
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,082.4
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
319.576
設定日
12/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK RALL / PETER GROENLUND
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.81%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ516888:COR
|1.31 百万
|18.83 百万
|6.05
|
EI258596:COR
|134.73 千
|7.96 百万
|2.56
|
EI840463:COR
|8.98 千
|7.58 百万
|2.43
|
EK877544:COR
|5.39 百万
|7.46 百万
|2.40
|
EH683451:COR
|1.48 百万
|6.88 百万
|2.21
|
CP507394:COR
|82.90 千
|6.39 百万
|2.05
|
ED779110:COR
|1.24 百万
|6.13 百万
|1.97
|
EI822061:COR
|17.96 百万
|5.62 百万
|1.80
|
EG111637:COR
|1.26 百万
|5.44 百万
|1.75
|
EJ412726:COR
|20.66 千
|5.32 百万
|1.71
企業概要
LGT債券ファンド・エマ（LGT Bond Fund Emma LC）は、リヒテンシュタイン籍のオープンエンド型投資信託。新興国債券市場のパフォーマンスに連動した、合理的かつ一定のリターン獲得を目指す。新興市場国の民間・公共部門借入人が発行した債務証券や新株引受権(中長期債など)を中心に資産を投資する。
住所LGT Capital Partners (FL) Ltd
Herrengasse 12
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号+41 55 415 92 92 Tel
Webサイトwww.lgtcp.com