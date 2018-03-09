企業概要

LGT債券ファンド・エマ（LGT Bond Fund Emma LC）は、リヒテンシュタイン籍のオープンエンド型投資信託。新興国債券市場のパフォーマンスに連動した、合理的かつ一定のリターン獲得を目指す。新興市場国の民間・公共部門借入人が発行した債務証券や新株引受権(中長期債など)を中心に資産を投資する。