LGT債券ﾌｧﾝﾄﾞ･ｴﾏ

LGBEMCC:LE
1,029.48
CHF
5.10
0.50%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
964.17 - 1,049.22
年初来リターン
0.24%
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前日終値
1,024.38
52週レンジ
964.17 - 1,049.22
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,029.48
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
319.576
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK RALL / PETER GROENLUND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ516888:COR
1.31 百万 18.83 百万 6.05
EI258596:COR
134.73 千 7.96 百万 2.56
EI840463:COR
8.98 千 7.58 百万 2.43
EK877544:COR
5.39 百万 7.46 百万 2.40
EH683451:COR
1.48 百万 6.88 百万 2.21
CP507394:COR
82.90 千 6.39 百万 2.05
ED779110:COR
1.24 百万 6.13 百万 1.97
EI822061:COR
17.96 百万 5.62 百万 1.80
EG111637:COR
1.26 百万 5.44 百万 1.75
EJ412726:COR
20.66 千 5.32 百万 1.71
企業概要
LGT債券ファンド・エマ（LGT Bond Fund Emma LC）は、リヒテンシュタイン籍のオープンエンド型投資信託。新興国債券市場のパフォーマンスに連動した、合理的かつ一定のリターン獲得を目指す。新興市場国の民間・公共部門借入人が発行した債務証券や新株引受権(中長期債など)を中心に資産を投資する。
住所
LGT Capital Partners (FL) Ltd
Herrengasse 12
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
+41 55 415 92 92 Tel
Webサイト
www.lgtcp.com