ＰＣグループ
LGB:GR
Berlin
EUR
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
7.849
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Household Products
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企業概要
ＰＣグループ (PC Group Inc.) は医療製品メーカー。長期療養、整形外科、矯正リハビ リ市場を対象に製品の設計、製造、販売、サービスを手掛ける。子会社を通して、パーソナルケア製品をプライベート･レーベルの小売、医療・治療市場にも提供する。
住所419 Park Avenue South
Suite 500
New York, NY 10016
United States
電話番号1-212-687-3260
Webサイトwww.langercorporate.com