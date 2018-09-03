ｳｴｽﾀﾝ･ｱｾｯﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｶﾞﾊﾞ
LGAXX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
USD
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 03/09/2018)
18.675
設定日
-
始値
0.00
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 03/09/2018)
18.675
設定日
-
ファンドマネージャ
MARTIN R HANLEY
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796JY:GOV
|1.20 百万
|1.20 十億
|4.52
|
QJ211020:COR
|1.19 百万
|1.19 十億
|4.49
|
QJ211021:COR
|590.00 千
|589.93 百万
|2.22
|
912828K6:GOV
|470.00 千
|469.90 百万
|1.77
|
912796KA:GOV
|450.00 千
|449.87 百万
|1.70
|
912796HV:GOV
|450.00 千
|449.86 百万
|1.70
|
912796HU:GOV
|415.00 千
|414.99 百万
|1.56
|
912828J3:GOV
|414.00 千
|414.05 百万
|1.56
|
912796KG:GOV
|400.00 千
|399.66 百万
|1.51
|
912796KN:GOV
|400.00 千
|399.42 百万
|1.51
企業概要
ウエスタン・アセット・インスティテューショナル・ガバメント・リサーブズ・ファンド（Western Asset Institutional Government Reserves Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。投資元本と流動性を確保しつつ、インカムゲインの最大化を目指す。投資対象は米国短期国債と関連現先市場商品。
住所Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
USA
電話番号1-888-425-6432