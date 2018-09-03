ｳｴｽﾀﾝ･ｱｾｯﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｶﾞﾊﾞ

LGAXX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
LGAXX:US is pending listing
USD
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 03/09/2018)
18.675
設定日
-
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始値
0.00
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 03/09/2018)
18.675
設定日
-
ファンドマネージャ
MARTIN R HANLEY
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796JY:GOV
1.20 百万 1.20 十億 4.52
QJ211020:COR
1.19 百万 1.19 十億 4.49
QJ211021:COR
590.00 千 589.93 百万 2.22
912828K6:GOV
470.00 千 469.90 百万 1.77
912796KA:GOV
450.00 千 449.87 百万 1.70
912796HV:GOV
450.00 千 449.86 百万 1.70
912796HU:GOV
415.00 千 414.99 百万 1.56
912828J3:GOV
414.00 千 414.05 百万 1.56
912796KG:GOV
400.00 千 399.66 百万 1.51
912796KN:GOV
400.00 千 399.42 百万 1.51
企業概要
ウエスタン・アセット・インスティテューショナル・ガバメント・リサーブズ・ファンド（Western Asset Institutional Government Reserves Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。投資元本と流動性を確保しつつ、インカムゲインの最大化を目指す。投資対象は米国短期国債と関連現先市場商品。
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
USA
電話番号
1-888-425-6432
Webサイト
www.leggmason.com/individualinvestors