LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｴｲｼﾞ
LGASHID:LX
14.19
GBP
0.03
0.19%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.79 - 14.81
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
3.61%
前日終値
14.22
52週レンジ
12.79 - 14.81
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
14.1889
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
691.779
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.07
直近配当利回り（税込）
0.49%
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%
企業概要
LOファンズ－ゴールデン・エイジ（LO Funds - Golden Age）はルクセンブルク籍のオー プンエンド型投資信託。 MSCI World ND Indexを上回る運用実績を目指す。テーマ型ファンド。 投資対象は、高齢者関連事業セクターの高流動性株式。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com