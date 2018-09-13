Lazard Global Active Funds P
LGASGHR:ID
128.29
GBP
0.14
0.11%
更新日時 2018/09/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
127.37 - 132.01
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-1.88%
前日終値
128.43
52週レンジ
127.37 - 132.01
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
128.2932
資産総額 (百万 GBP) ( 09/13/2018)
1.751
設定日
11/20/2001
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.837768519
直近配当利回り（税込）
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EG872949:COR
|380.00
|518.24 千
|29.38
|
AM781675:COR
|150.00
|148.94 千
|8.44
|
AR386629:COR
|100.00
|98.85 千
|5.60
|
AP366521:COR
|100.00
|98.28 千
|5.57
|
AO704278:COR
|100.00
|97.10 千
|5.50
|
AP887578:COR
|100.00
|96.35 千
|5.46
|
QZ255923:COR
|100.00
|94.99 千
|5.39
|
QZ092685:COR
|100.00
|94.07 千
|5.33
|
AO326331:COR
|75.00
|73.97 千
|4.19
|
EC867711:COR
|50.00
|69.36 千
|3.93
企業概要
Lazard Global Active Fund plc - Sterling High Quality Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve an attractive level of return. The Fund will invest in an actively managed portfolio of diversified global government bonds and investment-grade fixed-income securities.
住所Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号353-1-790-5068
Webサイトwww.lazardnet.com