Lazard Global Active Funds P
LGAGHQR:ID
119.31
USD
0.09
0.07%
更新日時 2018/06/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
118.81 - 125.89
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-2.25%
前日終値
119.40
52週レンジ
118.81 - 125.89
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
119.3114
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
24.112
設定日
07/11/1996
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.96662695
直近配当利回り（税込）
1.62%
ファンドマネージャ
YVETTE KLEVAN / JARED DANIELS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912810QT:GOV
|836.00
|853.83 千
|3.53
|
912828XB:GOV
|786.00
|752.10 千
|3.11
|
EH949454:COR
|775.00
|599.94 千
|2.48
|
EI234744:COR
|332.50 千
|547.26 千
|2.26
|
912828VB:GOV
|535.00
|511.51 千
|2.12
|
EI052878:COR
|462.00
|505.89 千
|2.09
|
912828R3:GOV
|547.00
|499.61 千
|2.07
|
AL997424:COR
|385.00
|485.38 千
|2.01
|
EK410030:COR
|1.86 千
|465.08 千
|1.92
|
UV825938:COR
|1.75 千
|451.63 千
|1.87
企業概要
Lazard Global Active Funds PLC - Global Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to seek maximum total return from a combination of current income and capital appreciation.
住所Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号353-1-790-5068
Webサイトwww.lazardnet.com