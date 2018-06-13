Lazard Global Active Funds P

LGAGHQR:ID
119.31
USD
0.09
0.07%
更新日時 2018/06/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
118.81 - 125.89
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-2.25%
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前日終値
119.40
52週レンジ
118.81 - 125.89
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
119.3114
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
24.112
設定日
07/11/1996
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.96662695
直近配当利回り（税込）
1.62%
ファンドマネージャ
YVETTE KLEVAN / JARED DANIELS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912810QT:GOV
836.00 853.83 千 3.53
912828XB:GOV
786.00 752.10 千 3.11
EH949454:COR
775.00 599.94 千 2.48
EI234744:COR
332.50 千 547.26 千 2.26
912828VB:GOV
535.00 511.51 千 2.12
EI052878:COR
462.00 505.89 千 2.09
912828R3:GOV
547.00 499.61 千 2.07
AL997424:COR
385.00 485.38 千 2.01
EK410030:COR
1.86 千 465.08 千 1.92
UV825938:COR
1.75 千 451.63 千 1.87
企業概要
Lazard Global Active Funds PLC - Global Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to seek maximum total return from a combination of current income and capital appreciation.
住所
Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-790-5068
Webサイト
www.lazardnet.com