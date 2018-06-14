Francaise Energie
LFX:GR
Frankfurt
17.75
EUR
0.75
4.05%
更新日時 2018/06/14
始値
17.75
安値 - 高値 レンジ（日）
17.75 - 17.75
出来高
0
前日終値
18.50
52週レンジ
15.15 - 24.12
1年トータルリターン
-17.19%
始値
17.75
安値 - 高値 レンジ（日）
17.75 - 17.75
出来高
0
前日終値
18.50
52週レンジ
15.15 - 24.12
1年トータルリターン
-17.19%
年初来リターン
-5.22%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
89.907
発行済株式数 (百万)
5.065
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
Francaise Energie develops coal-bed methane gas resources. The Company focuses on the exploration, appraisal, and production of gas resources throughout France.
住所1, Avenue Saint-Remy
Espace Pierrard
Forbach, 57600
France
電話番号33-3-87-04-32-11
Webサイトwww.francaisedelenergie.fr