ﾘｰﾄﾞFX
LFX:CN
Toronto
0.82
CAD
0.05
5.75%
更新日時 2018/06/14
始値
0.82
安値 - 高値 レンジ（日）
0.82 - 0.82
出来高
609
前日終値
0.87
52週レンジ
0.50 - 2.25
1年トータルリターン
41.38%
始値
0.82
安値 - 高値 レンジ（日）
0.82 - 0.82
出来高
609
前日終値
0.87
52週レンジ
0.50 - 2.25
1年トータルリターン
41.38%
年初来リターン
28.13%
株価収益率(PER) (TTM)
42.92
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.01
時価総額 (百万 CAD)
55.138
発行済株式数 (百万)
67.241
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Base Metals
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企業概要
リードFX（LeadFX Inc.）は鉱業会社。鉛や銀のプロジェクトの開発に注力する。オース トラリア西部と米国で事業展開。
住所1 Adelaide Street East
Suite 3001
Toronto, ON M5C 2V9
Canada
電話番号1-416-867-9298
Webサイトwww.ivernia.com