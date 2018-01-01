企業概要

ライフウォッチ（LifeWatch GmbH）は遠隔治療システムメーカー。遠隔治療システムの開発・製造に従事する。同社の製品は、主に心臓病、呼吸器疾患、および婦人疾患の分野で、遠隔モニタリングおよび医療データの記録・転送用に使用される。