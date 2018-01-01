ﾗｲﾌｳｫｯﾁ
LFWWF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
14.35
52週レンジ
14.35 - 14.50
出来高
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前日終値
14.35
52週レンジ
14.35 - 14.50
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Medical Devices
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企業概要
ライフウォッチ（LifeWatch GmbH）は遠隔治療システムメーカー。遠隔治療システムの開発・製造に従事する。同社の製品は、主に心臓病、呼吸器疾患、および婦人疾患の分野で、遠隔モニタリングおよび医療データの記録・転送用に使用される。
住所Rundbuckstrasse 6
8212 Neuhausen am Rheinfall
Neuhausen, CH-8212
Switzerland
電話番号41-52-632-0050
Webサイトwww.lifewatch.com