LFISﾋﾞｼﾞｮﾝUCITS-ﾌﾟﾚﾐｱ
LFVPRMU:LX
Pending Listing
USD
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/12/2018)
1.918
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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ファンドマネージャ
GUILLAUME DUPIN / LUC DUMONTIER
定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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企業概要
LFISビジョンUCITS-プレミア（LFIS Vision UCITS - Premia）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。相関性が低く、目標年率ボラティリティが5‐10％の安定した リターンを目指す。OECD加盟国が発行する株式・債券・通貨に投資。新興国の発行体にも一部投資を行う。
住所LFIS Vision UCITS
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg
電話番号-
Webサイト
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