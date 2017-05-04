LFISﾋﾞｼﾞｮﾝ-ﾌﾟﾚﾐｱ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ
LFVPA2C:LX
Pending Listing
CAD
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2018)
637.860
設定日
04/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GUILLAUME DUPIN / GUILLAUME GARCHERY
定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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企業概要
LFISビジョン-プレミア・オポチュニティーズ（LFIS Vision - Premia Opportunities） は、ルクセンブルク籍のSIFオープンエンド型投資信託。中・長期に渡るキャピタルゲイ ンの達成、および従来の市場と相関関係が低い一貫したリターンを目指す。株式、外国為替、債券、および債券資産のロング/ショート裁定戦略を展開。
住所La Française Investment Solutions
128, boulevard Raspail
F-75006 Paris
France
電話番号Tel: +33 1 44 56 10 00
Webサイト
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