Leader Floating Rate Fund
LFVFX:US
NASDAQ GM
10.05
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 10.07
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.43%
前日終値
10.05
52週レンジ
10.01 - 10.07
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.05
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
52.573
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.00242761
直近配当利回り（税込）
2.10%
ファンドマネージャ
JOHN E LEKAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.38%
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TOIXX:US
ﾌｪﾃﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ｵﾌﾞﾘｹﾞｰｼｮ
|1.30 百万
|1.30 百万
|4.28
|
!!02CWDA:MTG
|1.00 千
|1.01 百万
|3.35
|
!!02AG83:MTG
|1.00 千
|1.01 百万
|3.33
|
!!02CVJ1:MTG
|1.00 千
|1.01 百万
|3.33
|
!!02D707:MTG
|1.00 千
|1.01 百万
|3.33
|
!!02D98J:MTG
|1.00 千
|1.01 百万
|3.33
|
!!02D03P:MTG
|1.00 千
|1.01 百万
|3.32
|
!!02E14M:MTG
|1.00 千
|1.00 百万
|3.30
|
!!02D2XN:MTG
|1.00 千
|1.00 百万
|3.30
|
!!02C87I:MTG
|750.00
|768.86 千
|2.54
企業概要
Leader Floating Rate Fund seeks current income, with a secondary objective of capital appreciation by investing in floating rate debt securities including collateralized loan obligations and collateral debt obligations rated A or better by Standard & Poors that are backed by domestic and foreign floating rate debt obligations.
住所Leader Capital Corp
315 W Mill Plain Blvd
Suite 204
Vancouver, WA 98660
電話番号1-800-269-8810
Webサイトwww.leadercapital.com