ﾍﾞﾝﾄｰﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀﾏ
LFV:GR
Frankfurt
0.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/14
始値
0.02
安値 - 高値 レンジ（日）
0.01 - 0.02
出来高
0
前日終値
0.02
52週レンジ
0.01 - 0.03
1年トータルリターン
-36.67%
始値
0.02
安値 - 高値 レンジ（日）
0.01 - 0.02
出来高
0
前日終値
0.02
52週レンジ
0.01 - 0.03
1年トータルリターン
-36.67%
年初来リターン
-20.83%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (IDR) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
691.622
発行済株式数 (十億)
36.401
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Tobacco
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企業概要
ベントール・インターナショナル・インベスタマ（PT Bentoel Internasional Investama Tbk）は投資持株会社。子会社を通じて、一般商取引、流通サービスに従事。ベントール・グループのたばこ商品副販売業者としての役割を果たし、たばこの製造やレクリエーションパークの運営などに従事。
住所Plaza Bapindo Citibank Tower 2
Jl Jend Sudirman Kav 54-55
Jakarta, 12190
Indonesia
電話番号62-21-526-8388
Webサイトwww.bentoelgroup.com