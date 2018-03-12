利豊[ﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌｫﾝ]
LFUGY:US
OTC US
1.03
USD
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更新日時 3:09 JST 2018/03/13
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ（日）
1.03 - 1.03
出来高
587
前日終値
1.03
52週レンジ
0.67 - 1.10
1年トータルリターン
22.22%
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ（日）
1.03 - 1.03
出来高
587
前日終値
1.03
52週レンジ
0.67 - 1.10
1年トータルリターン
22.22%
年初来リターン
-0.97%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
4.362
発行済株式数 (十億)
4.235
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
5.52%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Distributors - Discretionary
産業サブグループ
Other Wholesalers
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企業概要
利豊［ﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌｫﾝ］（Li & Fung Limited）は輸出会社。子会社を通じて、衣料品、ファッションアクセサリー、玩具、ゲーム、スポーツ用品、家具、手芸用品、靴、旅行用品、食器などの消費財を輸出する。
住所LiFung Tower
888 Cheung Sha Wan Road, 11th
Kowloon
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2300-2300
Webサイトwww.lifung.com