ﾊﾞｸﾘｴ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ
LFU2:GR
Munich
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更新日時 0:15 JST 2018/03/13
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
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出来高
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前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.02
1年トータルリターン
-63.64%
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
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出来高
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前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.02
1年トータルリターン
-63.64%
年初来リターン
33.33%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (IDR) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
454.142
発行済株式数 (十億)
113.536
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Agricultural Producers
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企業概要
バクリエ・アンド・ブラザーズ（PT Bakrie and Brothers Tbk）は多角経営会社。鋼管、波形金属製品、鋳鉄製品、およびセメント建築用製品の製造に従事。成型加工、サイトエンジニアリング、固定電話通信、携帯電話通信サービスも提供する。
住所Rasuna Epicentrum Complex
Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta, 12940
Indonesia
電話番号62-21-2991-2222
Webサイトwww.bakrie-brothers.com