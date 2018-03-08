Lifetime Balanced FIC FI Mul
LFTMBLN:BZ
1.21
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.09 - 1.21
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
2.06%
前日終値
1.21
52週レンジ
1.09 - 1.21
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.20754
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
25.271
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GRIPENM:BZ
Gripen FIC FI Multimercado
|3.68 百万
|4.72 百万
|20.81
|
VRDSCNA:BZ
Verde AM Scena XP FIC FI Mul
|4.18 百万
|4.46 百万
|19.68
|
JPMMRAT:BZ
Jpm Multistrategy Rates And
|14.64 千
|2.83 百万
|12.48
|
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
|1.48 百万
|2.74 百万
|12.10
|
XPREFDI:BZ
XP Referenciado FI Renda Fix
|1.43 百万
|2.70 百万
|11.88
|
LNGSH60:BZ
XP Long Short 60 FIC FI Mult
|1.10 百万
|1.20 百万
|5.29
|
INCMFIC:BZ
Pimco Income FIC FI Multimer
|813.48 千
|1.09 百万
|4.82
|
GBINALL:BZ
Global Income Allocation FIC
|9.89 千
|1.09 百万
|4.79
|
BMALRLP:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
|640.61 千
|1.02 百万
|4.52
|
ADMXPMC:BZ
Adam XP Macro FIC FI Multime
|663.01 千
|883.02 千
|3.89
企業概要
Lifetime Balanced FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号55-21-3550-5850
Webサイト
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