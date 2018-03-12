Lansforsakringar Tillvaxtmar

LFTLMIN:SS
151.22
SEK
2.45
1.64%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.83 - 149.94
1年トータルリターン
22.75%
年初来リターン
6.44%
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前日終値
148.77
52週レンジ
123.83 - 149.94
1年トータルリターン
20.98%
年初来リターン
6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
151.2191
資産総額 (十億 SEK) ( 01/31/2018)
6.654
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
KIERAN DOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
644.40 千 294.89 百万 4.38
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
162.96 千 251.33 百万 3.73
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
9.81 千 176.61 百万 2.62
NPN:SJ
ナスパーズ
62.63 千 143.80 百万 2.14
MESH8:IND
277.00 137.74 百万 2.05
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
1.97 百万 137.67 百万 2.05
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
300.14 千 107.80 百万 1.60
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
12.43 百万 107.29 百万 1.59
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
40.61 千 84.91 百万 1.26
TCEHY:US
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
165.06 千 75.07 百万 1.12
企業概要
Lansforsakringar Tillvatmarknad Indexn↑ra is an open-end Fund domiciled in Sweden. The objective of the fund is capital appreciation. The Fund replicates the investments of MSCI Emerging Markets.
住所
Lansforsakringar Fondsforvaltning AB
Tegeluddsvagen 11-13
10650 Stockholm
Sweden
電話番号
+46 8 588 407 00
Webサイト
www.lansforsakringar.se