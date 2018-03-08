利福国際集団 [ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼ
LFSYF:US
OTC US
1.56
USD
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更新日時 2018/03/08
出来高
8,500
前日終値
1.56
52週レンジ
0.32 - 1.56
1年トータルリターン
32.96%
出来高
8,500
前日終値
1.56
52週レンジ
0.32 - 1.56
1年トータルリターン
32.96%
年初来リターン
22.83%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
2.500
発行済株式数 (十億)
1.603
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
5.17%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Department Stores
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企業概要
利福国際集団 [ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ] (Lifestyle International Holdings Ltd.) は、 百貨店およびアウトレットなどの小売店を経営。利用店舗の大半を所有。そごう店、 Nufront、10 ドルショップ Daiso Land を香港で運営する。
住所20/F East Point Centre
555 Hennessy Road
Causeway Bay
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2833-8338
Webサイトwww.hklifestyle.com.hk