Lyons Small Cap Fund

LFSIX:US
NASDAQ GM
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USD
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2017)
8.210
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
POIXX:US
ﾌｪﾃﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾌﾟﾗｲ
658.15 千 658.15 千 7.76
WNC:US
ﾜﾊﾞｼｭ･ﾅｼｮﾅﾙ
6.47 千 136.82 千 1.61
SCAI:US
ｻｰｼﾞｶﾙ･ｹｱ･ｱﾌｨﾘｴｲﾂ
2.29 千 129.95 千 1.53
STS:US
ｼｭｰﾌﾟﾘｰﾑ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
6.29 千 122.89 千 1.45
HCKT:US
ﾊｹｯﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
6.04 千 121.77 千 1.44
AXL:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｱｸｽﾙ&ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ
6.03 千 119.59 千 1.41
AMWD:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｳｯﾄﾞﾏｰｸ
1.37 千 118.44 千 1.40
AEIS:US
ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｴﾅｼﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
1.90 千 117.93 千 1.39
TSE:US
ﾄﾘﾝｾｵ
1.70 千 117.76 千 1.39
NSP:US
ｲﾝｽﾍﾟﾘﾃｨｰ
2.82 千 117.22 千 1.38
企業概要
Lyons Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests a systematic value strategy and invests in domestic equity securities of small capitalization companies.
住所
Lyons Wealth Management, LLC
807 West Morse Blvd., Suite 105
Winter Park, FL 32789
電話番号
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Webサイト
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