Lyons Small Cap Fund
LFSIX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2017)
8.210
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
POIXX:US
ﾌｪﾃﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾌﾟﾗｲ
|658.15 千
|658.15 千
|7.76
|
WNC:US
ﾜﾊﾞｼｭ･ﾅｼｮﾅﾙ
|6.47 千
|136.82 千
|1.61
|
SCAI:US
ｻｰｼﾞｶﾙ･ｹｱ･ｱﾌｨﾘｴｲﾂ
|2.29 千
|129.95 千
|1.53
|
STS:US
ｼｭｰﾌﾟﾘｰﾑ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|6.29 千
|122.89 千
|1.45
|
HCKT:US
ﾊｹｯﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|6.04 千
|121.77 千
|1.44
|
AXL:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｱｸｽﾙ&ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ
|6.03 千
|119.59 千
|1.41
|
AMWD:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｳｯﾄﾞﾏｰｸ
|1.37 千
|118.44 千
|1.40
|
AEIS:US
ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｴﾅｼﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|1.90 千
|117.93 千
|1.39
|
TSE:US
ﾄﾘﾝｾｵ
|1.70 千
|117.76 千
|1.39
|
NSP:US
ｲﾝｽﾍﾟﾘﾃｨｰ
|2.82 千
|117.22 千
|1.38
企業概要
Lyons Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests a systematic value strategy and invests in domestic equity securities of small capitalization companies.
住所Lyons Wealth Management, LLC
807 West Morse Blvd., Suite 105
Winter Park, FL 32789
電話番号-
Webサイト
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