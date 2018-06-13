La Francaise LUX - Forum Glo
LFSGIED:LX
86.14
EUR
0.29
0.34%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.96 - 94.84
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-2.30%
前日終値
86.43
52週レンジ
83.96 - 94.84
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
86.14
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
50.810
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.96
直近配当利回り（税込）
4.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.89%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
8801:JP
三井不動産
|112.42 千
|2.36 百万
|4.25
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|13.58 千
|1.78 百万
|3.20
|
EP051128:PFD
|87.04 千
|1.65 百万
|2.97
|
8804:JP
東京建物
|127.40 千
|1.64 百万
|2.95
|
SGP:AU
ｽﾄｯｸﾗﾝﾄﾞ
|589.54 千
|1.62 百万
|2.91
|
EP045827:PFD
|68.65 千
|1.45 百万
|2.61
|
LI:FP
クレピエール
|39.01 千
|1.44 百万
|2.58
|
BLND:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾗﾝﾄﾞ
|185.96 千
|1.42 百万
|2.55
|
NNN:US
ﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾃｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
|39.41 千
|1.26 百万
|2.26
|
CQR:AU
チャーター･ホール･リテール
|502.81 千
|1.25 百万
|2.25
企業概要
La Francaise LUX - Forum Global Real Estate Securities is an open-end fund incorporated inLuxembourg. The Fund aims to achieve high-dividend income and capital appreciation via investments in equity securities of closed-end REITs and other real estate companies in developed and emerging markets.
住所La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号-
Webサイト
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