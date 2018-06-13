La Francaise LUX - Forum Glo

LFSGIEC:LX
104.71
EUR
0.36
0.34%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.95 - 110.28
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.07
52週レンジ
100.95 - 110.28
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
104.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
50.810
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8801:JP
三井不動産
112.42 千 2.36 百万 4.25
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
13.58 千 1.78 百万 3.20
EP051128:PFD
87.04 千 1.65 百万 2.97
8804:JP
東京建物
127.40 千 1.64 百万 2.95
SGP:AU
ｽﾄｯｸﾗﾝﾄﾞ
589.54 千 1.62 百万 2.91
EP045827:PFD
68.65 千 1.45 百万 2.61
LI:FP
クレピエール
39.01 千 1.44 百万 2.58
BLND:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾗﾝﾄﾞ
185.96 千 1.42 百万 2.55
NNN:US
ﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾃｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
39.41 千 1.26 百万 2.26
CQR:AU
チャーター･ホール･リテール
502.81 千 1.25 百万 2.25
企業概要
La Francaise LUX - Forum Global Real Estate Securities is an open-end fund incorporated inLuxembourg. The Fund aims to achieve high-dividend income and capital appreciation via investments in equity securities of closed-end REITs and other real estate companies in developed and emerging markets.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-