ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ変動金利ﾌｧﾝﾄﾞ
LFRAX:US
NASDAQ GM
9.20
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 9.25
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.12%
前日終値
9.20
52週レンジ
9.15 - 9.25
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
9.2
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
12.383
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.00367455
直近配当利回り（税込）
4.39%
ファンドマネージャ
JEFFREY D LAPIN / ROBERT A LEE
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.20%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BKLN:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞ･ｼﾆｱﾛｰﾝ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
|9.97 百万
|232.37 百万
|1.91
|
BL192484:COR
|149.63 百万
|150.35 百万
|1.23
|
BL125044:COR
|101.94 百万
|95.34 百万
|0.78
|
BL235318:COR
|93.51 百万
|93.89 百万
|0.77
|
BL127231:COR
|81.31 百万
|81.84 百万
|0.67
|
BL117463:COR
|95.23 百万
|79.11 百万
|0.65
|
BL166887:COR
|77.37 百万
|78.84 百万
|0.65
|
BL234979:COR
|77.72 百万
|77.95 百万
|0.64
|
BL235531:COR
|76.73 百万
|76.79 百万
|0.63
|
BL238050:COR
|77.00 百万
|76.45 百万
|0.63
企業概要
ロード・アベット変動金利ファンド（Lord Abbett Floating Rate Fund）は米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。投資対象は変動利付上位ローン。さまざまな満期と信用度の上位ローンのうち、主に非投資適格格付けの上位ローンに投資する。
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com