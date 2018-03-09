ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ変動金利ﾌｧﾝﾄﾞ

LFRAX:US
NASDAQ GM
9.20
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 9.25
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
9.20
52週レンジ
9.15 - 9.25
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
9.2
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
12.383
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.00367455
直近配当利回り（税込）
4.39%
ファンドマネージャ
JEFFREY D LAPIN / ROBERT A LEE
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.20%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BKLN:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞ･ｼﾆｱﾛｰﾝ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
9.97 百万 232.37 百万 1.91
BL192484:COR
149.63 百万 150.35 百万 1.23
BL125044:COR
101.94 百万 95.34 百万 0.78
BL235318:COR
93.51 百万 93.89 百万 0.77
BL127231:COR
81.31 百万 81.84 百万 0.67
BL117463:COR
95.23 百万 79.11 百万 0.65
BL166887:COR
77.37 百万 78.84 百万 0.65
BL234979:COR
77.72 百万 77.95 百万 0.64
BL235531:COR
76.73 百万 76.79 百万 0.63
BL238050:COR
77.00 百万 76.45 百万 0.63
企業概要
ロード・アベット変動金利ファンド（Lord Abbett Floating Rate Fund）は米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。投資対象は変動利付上位ローン。さまざまな満期と信用度の上位ローンのうち、主に非投資適格格付けの上位ローンに投資する。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com