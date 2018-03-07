La Francaise Sereni Flex
LFPPRGI:FP
241.71
EUR
0.05
0.02%
更新日時 2018/03/07
商品分類
FCP
52週レンジ
238.00 - 245.59
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-0.84%
前日終値
241.66
52週レンジ
238.00 - 245.59
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
241.71
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
262.012
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-FRANCOIS JOLIVALT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.67%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
|697.00
|75.57 百万
|28.58
|
CMNOBLS:FP
LFP - LFP Obligations LT
|1.87 千
|24.52 百万
|9.27
|
LFPMOIC:LX
ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞLUX-ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾃｼﾞｰｽﾞ･ｵﾌ
|14.32 千
|17.52 百万
|6.63
|
LFPEURO:FP
LFP - LFP Euro Souverains
|9.98 千
|13.21 百万
|5.00
|
SCHGRUC:LX
Schroder International Selec
|450.00 千
|13.17 百万
|4.98
|
PAM2410:BB
DPAM INVEST B - Bonds EUR
|128.74 千
|10.58 百万
|4.00
|
HSBEGSC:FP
HSBC Investments HSBC Euro G
|10.40 千
|10.54 百万
|3.99
|
PAMEULF:BB
DPAMｲﾝﾍﾞｽﾄB-ﾕｰﾛ圏株式
|44.45 千
|9.15 百万
|3.46
|
RBEURSI:FP
Roche Brune RB Zone Euro Act
|5.93 千
|8.83 百万
|3.34
|
PIOEULI:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞII-ﾕｰﾛﾗﾝﾄﾞ株式
|927.99 千
|8.79 百万
|3.32
企業概要
La Francaise Sereni Flex is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund invests its assets in French and foreign stocks, bonds and negotiable debt securities. The Fund may also invest up to 100 percent of its assets in other OPCVMs (Funds).
住所La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号33-1-44-56-10-00
Webサイトwww.la-francaise.com