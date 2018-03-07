LFP - LFP Profil Performance
LFPPPFI:FP
315.28
EUR
0.81
0.26%
更新日時 2018/03/07
商品分類
FCP
52週レンジ
303.22 - 335.26
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-2.23%
前日終値
314.47
52週レンジ
303.22 - 335.26
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
315.28
資産総額 (百万 EUR) ( 03/07/2018)
58.783
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANTOINE GARCIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.22%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LFPMOIC:LX
ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞLUX-ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾃｼﾞｰｽﾞ･ｵﾌ
|3.96 千
|4.84 百万
|7.93
|
ELVESIE:LX
ｴﾚﾊﾞUCITSﾌｧﾝﾄﾞ-ｴﾚﾊﾞ･ﾕｰﾛﾋﾟｱﾝ･
|2.15 千
|2.72 百万
|4.45
|
FIDCVEC:LX
ﾌｨﾃﾞｸﾑSICAVｺﾝﾄﾗﾘｱﾝ･ﾊﾞﾘｭｰ･ﾕｰﾛ
|43.00 千
|2.67 百万
|4.37
|
INVECAE:LX
Invesco Euro Equity Fund
|95.00 千
|2.67 百万
|4.37
|
IGSEUIA:LX
ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄ
|89.00 千
|2.65 百万
|4.34
|
JPMEECA:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-欧州株式ﾌﾟﾗｽ･ﾌ
|12.20 千
|2.65 百万
|4.33
|
GPAVEUM:FP
ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱ
|7.82 千
|2.63 百万
|4.31
|
ARCMEIT:LX
ｱﾘｱﾝﾂ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｴｸｲﾃｨ・ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝ
|853.00
|2.56 百万
|4.20
|
FBGGLTI:FP
BG Long Term Value
|776.00
|2.52 百万
|4.13
|
DNCCEUI:FP
DNCAﾌｧｲﾅﾝｽDNCAﾊﾞﾘｭｰ欧州
|12.20 千
|2.51 百万
|4.12
企業概要
LFP Profil Performance is an open-end fund registered in France. The Fund invests at least 50 percent of its in stocks of the European Union, five percent of which are FCPI and FCPR. Remaining assets are invested in French and foreign bonds. The Fund may also invest up to 100 percent of its assets in other OPCVMs (Funds).
住所La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号33-1-44-56-10-00
Webサイトwww.la-francaise.com