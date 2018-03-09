LFP - FCP Mon PEA

LFPMPEA:FP
196.89
EUR
1.24
0.63%
更新日時 2018/03/09
商品分類
FCP
52週レンジ
179.62 - 206.90
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
195.65
52週レンジ
179.62 - 206.90
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
196.89
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
117.420
設定日
05/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-FRANCOIS GILLES
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FP:FP
トタル
175.00 千 8.22 百万 6.79
EI:FP
ｴｼﾛｰﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
55.00 千 5.93 百万 4.90
SGO:FP
ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ
120.00 千 5.61 百万 4.64
GTO:NA
ｼﾞｪﾑｱﾙﾄ
100.00 千 4.94 百万 4.08
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
60.00 千 4.88 百万 4.03
RCF:FP
ﾃﾚﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
40.00 千 4.68 百万 3.87
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
45.00 千 4.63 百万 3.83
ACA:FP
クレディ･アグリコル
315.00 千 4.45 百万 3.68
AMUN:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨ
65.00 千 4.37 百万 3.61
FNAC:FP
ﾌﾅｯｸ･ﾀﾞﾙﾃｨ
46.49 千 4.29 百万 3.54
企業概要
FCP Mon PEA is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the CAC 40 Index. The Fund invests at least 75% of its assets in large-capitalization euro-zone stocks, most of which are French.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00
Webサイト
www.la-francaise.com