LFP - FCP Mon PEA
LFPMPEA:FP
196.89
EUR
1.24
0.63%
更新日時 2018/03/09
商品分類
FCP
52週レンジ
179.62 - 206.90
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
-0.16%
前日終値
195.65
52週レンジ
179.62 - 206.90
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
196.89
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
117.420
設定日
05/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-FRANCOIS GILLES
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FP:FP
トタル
|175.00 千
|8.22 百万
|6.79
|
EI:FP
ｴｼﾛｰﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|55.00 千
|5.93 百万
|4.90
|
SGO:FP
ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ
|120.00 千
|5.61 百万
|4.64
|
GTO:NA
ｼﾞｪﾑｱﾙﾄ
|100.00 千
|4.94 百万
|4.08
|
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
|60.00 千
|4.88 百万
|4.03
|
RCF:FP
ﾃﾚﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
|40.00 千
|4.68 百万
|3.87
|
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
|45.00 千
|4.63 百万
|3.83
|
ACA:FP
クレディ･アグリコル
|315.00 千
|4.45 百万
|3.68
|
AMUN:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨ
|65.00 千
|4.37 百万
|3.61
|
FNAC:FP
ﾌﾅｯｸ･ﾀﾞﾙﾃｨ
|46.49 千
|4.29 百万
|3.54
企業概要
FCP Mon PEA is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the CAC 40 Index. The Fund invests at least 75% of its assets in large-capitalization euro-zone stocks, most of which are French.
住所La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号33-1-44-56-10-00
Webサイトwww.la-francaise.com