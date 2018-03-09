ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞLUX-ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾃｼﾞｰｽﾞ･ｵﾌ
LFPMOIE:LX
1,045.55
EUR
0.77
0.07%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,023.24 - 1,051.66
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.11%
前日終値
1,044.78
52週レンジ
1,023.24 - 1,051.66
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,045.55
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
869.537
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 05/10/2017)
13.07
直近配当利回り（税込）
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.82%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AO588772:COR
|90.00 千
|90.28 百万
|11.50
|
AO588775:COR
|75.00 千
|75.12 百万
|9.57
|
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
|565.54
|61.32 百万
|7.81
|
EK881915:COR
|50.00 千
|51.06 百万
|6.50
|
AN766738:COR
|38.60 千
|38.72 百万
|4.93
|
EI561607:COR
|8.14 百万
|37.12 百万
|4.73
|
EJ023429:COR
|8.14 百万
|36.93 百万
|4.70
|
EK158179:COR
|27.10 千
|32.56 百万
|4.15
|
JK277390:COR
|30.00 千
|30.89 百万
|3.94
|
EJ528735:COR
|22.00 千
|23.32 百万
|2.97
企業概要
ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オブリガテール（La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リタ ーンの獲得を目指す。主にユーロおよび／またはその他の通貨建て債券および譲渡可能債券に投資。
住所La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号-
Webサイト
-