ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞLUX-ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾃｼﾞｰｽﾞ･ｵﾌ

LFPMOIE:LX
1,045.55
EUR
0.77
0.07%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,023.24 - 1,051.66
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
1,044.78
52週レンジ
1,023.24 - 1,051.66
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,045.55
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
869.537
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 05/10/2017)
13.07
直近配当利回り（税込）
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AO588772:COR
90.00 千 90.28 百万 11.50
AO588775:COR
75.00 千 75.12 百万 9.57
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
565.54 61.32 百万 7.81
EK881915:COR
50.00 千 51.06 百万 6.50
AN766738:COR
38.60 千 38.72 百万 4.93
EI561607:COR
8.14 百万 37.12 百万 4.73
EJ023429:COR
8.14 百万 36.93 百万 4.70
EK158179:COR
27.10 千 32.56 百万 4.15
JK277390:COR
30.00 千 30.89 百万 3.94
EJ528735:COR
22.00 千 23.32 百万 2.97
企業概要
ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オブリガテール（La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リタ ーンの獲得を目指す。主にユーロおよび／またはその他の通貨建て債券および譲渡可能債券に投資。
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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