LFP - ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ｻﾌﾞ･ﾃﾞｯﾄ
LFPLIBR:FP
2,119.49
EUR
0.48
0.02%
更新日時 2018/03/07
商品分類
FCP
52週レンジ
1,899.21 - 2,142.83
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
0.64%
前日終値
2,119.97
52週レンジ
1,899.21 - 2,142.83
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
0.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
2,119.49
資産総額 (百万 EUR) ( 03/07/2018)
817.139
設定日
10/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAUL GURZAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.05%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
|451.33
|48.93 百万
|6.67
|
EK144722:COR
|34.01 千
|38.74 百万
|5.28
|
EK157951:COR
|30.70 千
|35.31 百万
|4.81
|
EK024568:COR
|25.80 千
|29.82 百万
|4.07
|
JK471954:COR
|21.28 千
|25.00 百万
|3.41
|
AP324164:COR
|22.20 千
|23.53 百万
|3.21
|
EK461618:COR
|20.90 千
|23.19 百万
|3.16
|
EK508523:COR
|16.64 千
|19.73 百万
|2.69
|
JV594814:COR
|17.05 千
|19.43 百万
|2.65
|
AN613063:COR
|17.68 千
|19.38 百万
|2.64
企業概要
LFP-ラ・フランセーズ・サブ・デット（La Francaise Sub Debt）は、フランス籍のオー プンエンド型投資信託。推奨投資期間において7%以上の年間パフォーマンス達成を目指 す。劣後債（ユーロ加盟国が発行または保証する債券や譲渡性債務証券を含む）、社債、転換社債、マネーマーケット商品に資産を投資する。
住所La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号33-1-44-56-10-00
Webサイトwww.la-francaise.com