La Financiere Responsable-LF
LFPLEDE:FP
11,803.23
EUR
128.92
1.10%
更新日時 2018/03/08
商品分類
FCP
52週レンジ
10,860.81 - 12,405.75
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
-0.34%
前日終値
11,674.31
52週レンジ
10,860.81 - 12,405.75
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
11,803.23
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
156.816
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEPHANE PREVOST / ROBIN MONEGIER DU SORBIER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|100.00 千
|4.39 百万
|4.65
|
ING:FP
ｲﾝｼﾞｪﾆｺ
|53.50 千
|4.09 百万
|4.33
|
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
|47.25 千
|4.05 百万
|4.29
|
PUB:FP
ﾋﾟｭﾌﾞﾘｼｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|60.27 千
|3.95 百万
|4.18
|
CA:FP
ｶﾙﾌｰﾙ
|173.22 千
|3.87 百万
|4.10
|
EI:FP
ｴｼﾛｰﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|33.81 千
|3.83 百万
|4.06
|
JUN3:GR
ﾕﾝｸﾞﾊｲﾝﾘｯﾋ
|119.83 千
|3.56 百万
|3.77
|
NOEJ:GR
ﾉﾙﾏ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|75.01 千
|3.38 百万
|3.58
|
FPE3:GR
ﾌｯｸｽ･ﾍﾟﾄﾛﾙﾌﾞ
|82.29 千
|3.29 百万
|3.48
|
BMW:GR
BMW
|44.16 千
|3.17 百万
|3.36
企業概要
LFR Euro Developpement Durable is an open-end Fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the DJ Eurostoxx 50 Index. The fund invests at least 90 percent of its assets in equities of all capitalizations and sectors, based in the Euro Zone.
住所La Financiere Responsable
52, rue de Ponthieu
75008 Paris
France
電話番号33-1-75-77-75-00