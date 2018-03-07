LFP - ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ｻﾌﾞ･ﾃﾞｯﾄ

LFPLBBR:FP
124.50
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/03/07
商品分類
FCP
52週レンジ
112.06 - 125.94
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
124.53
52週レンジ
112.06 - 125.94
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
0.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
124.5
資産総額 (百万 EUR) ( 03/07/2018)
817.139
設定日
03/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAUL GURZAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
451.33 48.93 百万 6.67
EK144722:COR
34.01 千 38.74 百万 5.28
EK157951:COR
30.70 千 35.31 百万 4.81
EK024568:COR
25.80 千 29.82 百万 4.07
JK471954:COR
21.28 千 25.00 百万 3.41
AP324164:COR
22.20 千 23.53 百万 3.21
EK461618:COR
20.90 千 23.19 百万 3.16
EK508523:COR
16.64 千 19.73 百万 2.69
JV594814:COR
17.05 千 19.43 百万 2.65
AN613063:COR
17.68 千 19.38 百万 2.64
企業概要
LFP-ラ・フランセーズ・サブ・デット（La Francaise Sub Debt）は、フランス籍のオー プンエンド型投資信託。推奨投資期間において7%以上の年間パフォーマンス達成を目指 す。劣後債（ユーロ加盟国が発行または保証する債券や譲渡性債務証券を含む）、社債、転換社債、マネーマーケット商品に資産を投資する。
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00
Webサイト
www.la-francaise.com