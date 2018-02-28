Lasixx Fund - Piano
LFPIANO:LE
999.91
CHF
更新日時 2018/02/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.91 - 1,010.09
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.57%
52週レンジ
999.91 - 1,010.09
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/28/2018)
999.91
資産総額 (百万 CHF) ( 02/28/2018)
14.699
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
KEOXCHI:LE
KEOX Yield Plus
|10.00 千
|10.09 百万
|68.27
|
SGCIFCH:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰGAIAｷｬｯﾄﾎﾞﾝﾄﾞ
|575.00
|700.24 千
|4.74
|
AXAGIIH:LX
ｱｸｻ･ﾜｰﾙﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾌﾚ
|3.14 千
|465.19 千
|3.15
|
FBVIHBC:LX
FISCHﾎﾞﾝﾄﾞ新興国市場ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･
|3.13 千
|404.77 千
|2.74
|
CLCATCB:LX
LGT Lux I-ｷｬｯﾄﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|2.80 千
|307.69 千
|2.08
企業概要
Lasizz Fund - Piano is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is mid to long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income securities.
住所IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号423 235 04 50 TEL
Webサイトwww.ifm.li