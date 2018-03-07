LFP - LFP Euro Souverains
LFPEURO:FP
1,323.15
EUR
1.07
0.08%
更新日時 2018/03/07
商品分類
FCP
52週レンジ
1,278.84 - 1,328.30
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.09%
前日終値
1,322.08
52週レンジ
1,278.84 - 1,328.30
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
1,323.15
資産総額 (百万 EUR) ( 03/07/2018)
53.269
設定日
03/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PASCAL GILBERT / FRANCOIS COLLET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ED822615:COR
|9.50 千
|10.93 百万
|19.44
|
EJ568862:COR
|7.80 千
|9.39 百万
|16.70
|
EH396864:COR
|7.00 千
|8.67 百万
|15.41
|
EJ678058:COR
|6.00 千
|7.36 百万
|13.08
|
EI876047:COR
|5.00 千
|6.44 百万
|11.44
|
EI542126:COR
|4.50 千
|5.49 百万
|9.77
|
EK324067:COR
|3.50 千
|3.80 百万
|6.75
|
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
|19.44
|2.11 百万
|3.75
|
EI316684:COR
|1.50 千
|1.72 百万
|3.06
|
EH844816:COR
|200.00
|218.53 千
|0.39
企業概要
LFP Euro Souverains is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 1-3 Year Index plus one percent. The Fund invests its assets exclusively in government bonds issued within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 10. SU12 NAME: LFP Euro Souverains.
住所La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号33-1-44-56-10-00
Webサイトwww.la-francaise.com