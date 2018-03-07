LFP - LFP Euro Souverains

LFPEURO:FP
1,323.15
EUR
1.07
0.08%
更新日時 2018/03/07
商品分類
FCP
52週レンジ
1,278.84 - 1,328.30
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
1,322.08
52週レンジ
1,278.84 - 1,328.30
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
1,323.15
資産総額 (百万 EUR) ( 03/07/2018)
53.269
設定日
03/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PASCAL GILBERT / FRANCOIS COLLET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ED822615:COR
9.50 千 10.93 百万 19.44
EJ568862:COR
7.80 千 9.39 百万 16.70
EH396864:COR
7.00 千 8.67 百万 15.41
EJ678058:COR
6.00 千 7.36 百万 13.08
EI876047:COR
5.00 千 6.44 百万 11.44
EI542126:COR
4.50 千 5.49 百万 9.77
EK324067:COR
3.50 千 3.80 百万 6.75
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
19.44 2.11 百万 3.75
EI316684:COR
1.50 千 1.72 百万 3.06
EH844816:COR
200.00 218.53 千 0.39
企業概要
LFP Euro Souverains is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 1-3 Year Index plus one percent. The Fund invests its assets exclusively in government bonds issued within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 10. SU12 NAME: LFP Euro Souverains.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00
Webサイト
www.la-francaise.com