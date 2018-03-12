LA FRANCAISE JKC Asia Equity
LFPAVPP:LX
144.61
USD
2.40
1.69%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.38 - 146.73
1年トータルリターン
41.25%
年初来リターン
4.87%
前日終値
142.21
52週レンジ
102.38 - 146.73
1年トータルリターン
40.68%
年初来リターン
4.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
144.61
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
47.313
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.89%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|67.00 千
|3.41 百万
|7.55
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|12.70 千
|2.25 百万
|4.97
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|246.00 千
|1.85 百万
|4.10
|
600519:CH
貴州茅臺酒
|16.51 千
|1.58 百万
|3.49
|
098460:KS
ｺｰﾖﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|19.51 千
|1.57 百万
|3.47
|
3105:TT
穏懋半導体股彬[ｳｲﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
|134.54 千
|1.44 百万
|3.18
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|173.60 千
|1.41 百万
|3.11
|
IIB:IN
ｲﾝﾀﾞｽｲﾝﾄﾞ銀行
|54.14 千
|1.40 百万
|3.09
|
MTLS-R:TB
ﾑｱﾝﾀｲ･ﾘｰｼﾝｸﾞ
|1.17 百万
|1.39 百万
|3.08
|
051910:KS
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]
|3.53 千
|1.35 百万
|2.99
企業概要
LA FRANCAISE JKC Asia Equity is an open-end fund incorporated in the Luxembourg. The Fund's objective is to provide above-average returns. The Fund invests in multi-cap companies having their operations in Asia excluding Japan and excluding India.
住所JK Capital Management Limited
Suite 1101, Chinachem Tower,
34-37 Connaught Road Central
Hong Kong,
China
電話番号info@jkcapitalmanagement.com E
Webサイトwww.jkcapitalmanagement.com