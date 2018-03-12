Vestathena - Denim
LFPARZE:FP
136.78
EUR
0.39
0.29%
更新日時 2018/03/12
商品分類
FCP
52週レンジ
126.24 - 144.43
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
-0.01%
前日終値
136.39
52週レンジ
126.24 - 144.43
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
136.78
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
96.896
設定日
06/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
EVE NAVARRE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CARARBI:FP
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ﾏﾈｰ 3M SICAV
|207.00
|4.81 百万
|4.96
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|1.50 百万
|4.66 百万
|4.80
|
LXS:GR
ランクセス
|63.32 千
|4.34 百万
|4.47
|
POM:FP
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｵﾑﾆｳﾑ
|110.00 千
|4.25 百万
|4.37
|
ATO:FP
ｱﾄｽ
|35.52 千
|3.85 百万
|3.97
|
NK:FP
イメリス
|43.94 千
|3.68 百万
|3.79
|
CIE:SM
CIE ｱｳﾄﾓﾃｨﾌ
|124.10 千
|3.44 百万
|3.54
|
MMT:FP
Ｍ６メトロポールテレビジオン
|145.55 千
|3.40 百万
|3.50
|
ALV:GR
アリアンツ
|17.36 千
|3.33 百万
|3.43
|
FPE3:GR
ﾌｯｸｽ･ﾍﾟﾄﾛﾙﾌﾞ
|70.45 千
|3.29 百万
|3.39
企業概要
Denim is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Euro STOXX 50 Net Return Index over an investment period of three years. The Fund invests at least 75 percent of its assets in euro stocks. The Fund is eligible for the PEA.
住所Vestathena SAS
65 rue de Monceau
75008 Paris
電話番号Tel: 01 83 79 04 98
Webサイトwww.vestathena.com