LA FRANCAISE JKC Asia Equity

LFPAGPE:LX
127.69
EUR
2.11
1.68%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.92 - 129.95
1年トータルリターン
38.91%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
125.58
52週レンジ
91.92 - 129.95
1年トータルリターン
38.38%
年初来リターン
4.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
127.69
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
47.313
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
67.00 千 3.41 百万 7.55
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
12.70 千 2.25 百万 4.97
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
246.00 千 1.85 百万 4.10
600519:CH
貴州茅臺酒
16.51 千 1.58 百万 3.49
098460:KS
ｺｰﾖﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
19.51 千 1.57 百万 3.47
3105:TT
穏懋半導体股彬[ｳｲﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
134.54 千 1.44 百万 3.18
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
173.60 千 1.41 百万 3.11
IIB:IN
ｲﾝﾀﾞｽｲﾝﾄﾞ銀行
54.14 千 1.40 百万 3.09
MTLS-R:TB
ﾑｱﾝﾀｲ･ﾘｰｼﾝｸﾞ
1.17 百万 1.39 百万 3.08
051910:KS
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]
3.53 千 1.35 百万 2.99
企業概要
LA FRANCAISE JKC Asia Equity is an open-end fund incorporated in the Luxembourg. The Fund's objective is to provide above-average returns. The Fund invests in multi-cap companies having their operations in Asia excluding Japan and excluding India.
住所
JK Capital Management Limited
Suite 1101, Chinachem Tower,
34-37 Connaught Road Central
Hong Kong,
China
電話番号
info@jkcapitalmanagement.com E
Webサイト
www.jkcapitalmanagement.com