LFP Opportunity - Yuma
LFOPYRC:LX
Pending Listing
EUR
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
16.991
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VARGLOI:FP
Varenne Capital Partners - V
|2.58 千
|3.03 百万
|17.88
|
LFPDEHI:LX
LFP Opportunity - Delff Euro
|2.18 千
|2.80 百万
|16.54
|
LFPESDI:LX
LFP Opportunity - Euro Short
|2.41 千
|2.73 百万
|16.15
|
HIXPATI:FP
Sanso Patrimoine
|18.35
|1.95 百万
|11.52
|
DFXUKAC:LX
Digital Funds - Stars Europe
|5.66 千
|1.67 百万
|9.89
|
DYNGCBA:LX
Dynasty SICAV SA - Dynasty G
|14.03 千
|1.62 百万
|9.59
|
LFVRPIS:LX
LFISﾋﾞｼﾞｮﾝUCITS-ﾌﾟﾚﾐｱ
|1.23 千
|1.43 百万
|8.46
|
PHLSEUI:FP
ﾌｨﾘｱｽL/Sﾖｰﾛｯﾊﾟ
|8.02 千
|934.45 千
|5.52
|
MLNCEAP:ID
MontLake UCITS Platform ICAV
|5.00 千
|488.21 千
|2.88
|
SX7E 3 C150:IND
|100.00
|3.00 千
|0.02