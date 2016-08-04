LFP Opportunity - Yuma

LFOPYRC:LX
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
16.991
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
VARGLOI:FP
Varenne Capital Partners - V
2.58 千 3.03 百万 17.88
LFPDEHI:LX
LFP Opportunity - Delff Euro
2.18 千 2.80 百万 16.54
LFPESDI:LX
LFP Opportunity - Euro Short
2.41 千 2.73 百万 16.15
HIXPATI:FP
Sanso Patrimoine
18.35 1.95 百万 11.52
DFXUKAC:LX
Digital Funds - Stars Europe
5.66 千 1.67 百万 9.89
DYNGCBA:LX
Dynasty SICAV SA - Dynasty G
14.03 千 1.62 百万 9.59
LFVRPIS:LX
LFISﾋﾞｼﾞｮﾝUCITS-ﾌﾟﾚﾐｱ
1.23 千 1.43 百万 8.46
PHLSEUI:FP
ﾌｨﾘｱｽL/Sﾖｰﾛｯﾊﾟ
8.02 千 934.45 千 5.52
MLNCEAP:ID
MontLake UCITS Platform ICAV
5.00 千 488.21 千 2.88
SX7E 3 C150:IND
100.00 3.00 千 0.02