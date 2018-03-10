LOﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ･ｴｸｲﾃｨ･ﾛﾝｸﾞ
LFLSX2E:LX
10.6654
EUR
0.0377
0.35%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9563 - 10.8222
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
3.12%
前日終値
10.6277
52週レンジ
9.9563 - 10.8222
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
3.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.6654
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
596.330
設定日
06/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEVEN JOSEPH BULKO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.78%
企業概要
LOファンズ‐ファンダメンタル・エクイティ・ロング／ショート（LO Funds - Fundamental Equity Long/Short）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。先進国市場の株式銘柄にロング・ショート投資する。マルチ・ポートフォリオ・マネジャー戦略を採用しており、通常は株式純エクスポージャーを抑えることができる。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com