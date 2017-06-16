La Francaise LUX - Sustainab
LFLSREH:LX
Pending Listing
EUR
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
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運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|9.60 千
|1.55 百万
|5.55
|
8801:JP
三井不動産
|44.50 千
|1.01 百万
|3.61
|
HCP:US
ＨＣＰ
|37.75 千
|998.08 千
|3.57
|
8802:JP
三菱地所
|54.60 千
|977.05 千
|3.49
|
AVB:US
ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ
|5.17 千
|938.02 千
|3.35
|
HST:US
ﾎｽﾄ･ﾎﾃﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾘｿﾞｰﾄ
|42.84 千
|847.72 千
|3.03
|
GGP:US
GGP
|35.84 千
|842.17 千
|3.01
|
QTS:US
QTSﾘｱﾙﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ
|14.06 千
|782.80 千
|2.80
|
101:HK
恒隆地産 [ﾊﾝﾙﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ]
|332.00 千
|781.31 千
|2.79
|
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
|6.18 千
|775.22 千
|2.77
企業概要
LA Francaise LUX - Sustainable Real Estate Securities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global real estate, at least 80% of net assets in equities and equity-related securities issued by companies including REITs, that generate at least 50% of gross revenues or net profits.
住所La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号-
Webサイト
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