La Francaise LUX - Sustainab

LFLSIUD:LX
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USD
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
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運用アセットクラス
-
重視地域
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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
9.60 千 1.55 百万 5.55
8801:JP
三井不動産
44.50 千 1.01 百万 3.61
HCP:US
ＨＣＰ
37.75 千 998.08 千 3.57
8802:JP
三菱地所
54.60 千 977.05 千 3.49
AVB:US
ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ
5.17 千 938.02 千 3.35
HST:US
ﾎｽﾄ･ﾎﾃﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾘｿﾞｰﾄ
42.84 千 847.72 千 3.03
GGP:US
GGP
35.84 千 842.17 千 3.01
QTS:US
QTSﾘｱﾙﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ
14.06 千 782.80 千 2.80
101:HK
恒隆地産 [ﾊﾝﾙﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ]
332.00 千 781.31 千 2.79
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
6.18 千 775.22 千 2.77
企業概要
LA Francaise LUX - Sustainable Real Estate Securities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global real estate, at least 80% of net assets in equities and equity-related securities issued by companies including REITs, that generate at least 50% of gross revenues or net profits.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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