Loans4Less.com Inc
LFLS:US
OTC US
0.03
USD
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0.00%
更新日時 2018/02/24
出来高
10,000
前日終値
0.03
52週レンジ
0.02 - 0.13
出来高
10,000
前日終値
0.03
52週レンジ
0.02 - 0.13
年初来リターン
-76.92%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (-) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Mortgage Finance
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企業概要
Loans4Less.com Inc. offers a wide range of home loans.
住所210 Avenue I, Suite F
Redondo Beach, CA 90277-5921
United States
電話番号1-310-540-0157
Webサイトwww.loans4less.com