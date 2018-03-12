La Francaise LUX - Forum Glo

LFLAAUC:LX
88.82
USD
0.37
0.42%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.22 - 93.71
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
88.45
52週レンジ
82.22 - 93.71
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
88.82
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
52.799
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
16.20 千 2.20 百万 3.43
8801:JP
三井不動産
112.42 千 2.14 百万 3.33
EP051128:PFD
100.02 千 2.10 百万 3.28
SGP:AU
ｽﾄｯｸﾗﾝﾄﾞ
589.54 千 1.76 百万 2.75
LI:FP
クレピエール
48.44 千 1.68 百万 2.62
EP045827:PFD
68.65 千 1.54 百万 2.41
CQR:AU
チャーター･ホール･リテール
553.05 千 1.54 百万 2.40
8804:JP
東京建物
127.40 千 1.49 百万 2.32
BLND:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾗﾝﾄﾞ
204.40 千 1.46 百万 2.28
NNN:US
ﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾃｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
39.41 千 1.36 百万 2.12
企業概要
La Francaise LUX - Forum Global Real Estate Securities is an open-end fund incorporated inLuxembourg. The Fund aims to achieve high-dividend income and capital appreciation via investments in equity securities of closed-end REITs and other real estate companies in developed and emerging markets.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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