La Francaise LUX - Forum Glo
LFLAAUC:LX
88.82
USD
0.37
0.42%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.22 - 93.71
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
-2.22%
前日終値
88.45
52週レンジ
82.22 - 93.71
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
88.82
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
52.799
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.51%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|16.20 千
|2.20 百万
|3.43
|
8801:JP
三井不動産
|112.42 千
|2.14 百万
|3.33
|
EP051128:PFD
|100.02 千
|2.10 百万
|3.28
|
SGP:AU
ｽﾄｯｸﾗﾝﾄﾞ
|589.54 千
|1.76 百万
|2.75
|
LI:FP
クレピエール
|48.44 千
|1.68 百万
|2.62
|
EP045827:PFD
|68.65 千
|1.54 百万
|2.41
|
CQR:AU
チャーター･ホール･リテール
|553.05 千
|1.54 百万
|2.40
|
8804:JP
東京建物
|127.40 千
|1.49 百万
|2.32
|
BLND:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾗﾝﾄﾞ
|204.40 千
|1.46 百万
|2.28
|
NNN:US
ﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾃｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
|39.41 千
|1.36 百万
|2.12
企業概要
La Francaise LUX - Forum Global Real Estate Securities is an open-end fund incorporated inLuxembourg. The Fund aims to achieve high-dividend income and capital appreciation via investments in equity securities of closed-end REITs and other real estate companies in developed and emerging markets.
住所La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号-
Webサイト
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